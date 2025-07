Homem é preso após agredir a companheira com bebê no colo no ES

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11), após ser flagrado agredindo a companheira no meio da rua, no Centro do município. A gravação, registrada há quase três meses, no dia 13 de abril deste ano, mostra o homem agredindo a mulher quando ela estava segurando um bebê no colo.>