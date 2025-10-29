Homem é preso após agredir companheira e o filho dela em Piúma

Um homem de 36 anos foi preso após agredir a companheira, de 35 anos, e o filho dela, um adolescente de 14 anos, em Piúma, no Litoral do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o suspeito também ameaçou pessoas na rua com uma faca e foi agredido por populares.

Inicialmente, quando os militares chegaram à casa da vítima, ela disse que estava tudo bem. Horas depois, a PM foi novamente acionada e as equipes retornaram, desta vez na residência de uma familiar da vítima. Lá, a mulher contou que seu companheiro havia segurado ela e o filho pelo pescoço, além de ameaçá-los de morte. Pessoas na rua também foram ameaçadas pelo suspeito.

A vítima contou que, antes disso, afirmou aos policiais que estava tudo bem porque estava sendo coagida pelo homem. Pouco tempo depois, na mesma região, o suspeito foi localizado com ferimentos na cabeça devido às agressões que sofreu de populares. Após receber atendimento no hospital do município, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, sob escolta policial.