Homem é preso ao furtar máquina de costurar sapatos em Mimoso do Sul

Um homem de 38 anos foi preso após ser flagrado furtando uma máquina de costurar sapatos em um armazém no Centro de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (27). A proprietária do local, de 56 anos, viu o crime e gritou para impedir que o suspeito levasse o equipamento.

Com os gritos, populares impediram a fuga do homem e o seguraram na rua até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi levado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e a máquina de costura foi recuperada. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao sistema prisional, já que não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial.