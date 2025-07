Ainda apanhou

Homem é perseguido por populares após furto e pula no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Um homem foi detido após furtar produtos de limpeza e fugir pelo Rio Itapemirim no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima do furto, uma mulher de idade não informada, contou para a Guarda Civil Municipal que o suspeito teria entrado no prédio na tarde de segunda-feira (7) ao ver o portão aberto e que dá acesso a um escritório de advocacia. No local, ele encontrou e pegou a sacola contendo os produtos e saiu em seguida, pulando no Rio Itapemirim.