Homem é morto por vizinho ao beber na frente de casa em Vila Velha
Um homem foi assassinado por um vizinho quando estava bebendo cerveja na frente da própria casa, no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde de sábado (25). A Polícia Militar (PM) informou que, conforme relato de testemunhas, a vítima estava com amigos, após chegar do serviço, quando o suspeito foi em sua direção e a golpeou. Não há informações sobre a motivação do homicídio, e a identidade dos envolvidos não foi divulgada.
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181”, frisou a corporação.