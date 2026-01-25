Homem é morto por vizinho ao beber na frente de casa em Vila Velha

Um homem foi assassinado por um vizinho quando estava bebendo cerveja na frente da própria casa, no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde de sábado (25). A Polícia Militar (PM) informou que, conforme relato de testemunhas, a vítima estava com amigos, após chegar do serviço, quando o suspeito foi em sua direção e a golpeou. Não há informações sobre a motivação do homicídio, e a identidade dos envolvidos não foi divulgada.