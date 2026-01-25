A Gazeta - Agora

Homem é morto por vizinho ao beber na frente de casa em Vila Velha

Publicado em 25/01/2026 às 12h26

Um homem foi assassinado por um vizinho quando estava bebendo cerveja na frente da própria casa, no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde de sábado (25). A Polícia Militar (PM) informou que, conforme relato de testemunhas, a vítima estava com amigos, após chegar do serviço, quando o suspeito foi em sua direção e a golpeou. Não há informações sobre a motivação do homicídio, e a identidade dos envolvidos não foi divulgada. 

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181”, frisou a corporação.

