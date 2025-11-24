Homem é morto por encapuzado que passou de carro em Guriri, São Mateus
Publicado em 24/11/2025 às 12h13
Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite de domingo (23), em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a companheira dele contou que o suspeito chegou encapuzado, em um carro, efetuou os disparos e fugiu. A vítima não teve o nome divulgado.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.