Homem é morto em briga de rua na Vila Rubim em Vitória

Uma briga terminou com um homem morto na Vila Rubim, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (25). A Polícia Militar informou que a vítima recebeu um golpe de arma branca, mas não especificou qual objeto foi usado, durante um confronto com outro homem em uma rua da região. O Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu/192) constatou a morte no local e, logo após, a perícia foi acionada. Não há informação sobre a identidade dos envolvidos e nem detalhes sobre a dinâmica do homicídio.