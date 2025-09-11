Homem é morto com tiro na garganta em Guarapari

Um homem foi morto com um tiro na garganta no bairro Bela Vista, em Guarapari, na noite de quarta-feira (10). Testemunhas não disseram como o crime aconteceu, mas a mãe da vítima, identificada como Igor Teles Santos, contou aos policiais que o filho tinha uma dívida com traficantes da região.

Na casa onde Igor estava, a Polícia Militar encontrou uma arma falsa e uma arma caseira, que os próprios familiares disseram pertencer a ele. As armas estavam nos quartos da residência: uma embaixo da cama e outra em cima.