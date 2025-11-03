Homem é morto com golpes de facão e jogado em rio de Afonso Cláudio

Um homem foi morto com golpes de facão e teve o corpo jogado em um rio na comunidade de Veloso, zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de domingo (2). No local, o caseiro de uma propriedade contou para a Polícia Militar que um homem apareceu em sua casa por volta das 6h dizendo que havia um corpo no rio e saiu em seguida, retornando às 9h.

Dois suspeitos, de 37 e 39 anos, foram abordados pelos policiais e disseram que não sabiam nada sobre o crime. No entanto, logo após, os dois confessaram que mataram o homem após uma discussão. A arma do crime, um facão, não foi localizada.