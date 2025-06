Homem é morto a tiros por encapuzados dentro de casa em Montanha

Um homem foi morto a tiros dentro de casa no bairro Lajedo, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, uma mulher que estava com a vítima contou que três suspeitos encapuzados e armados entraram no imóvel e atiraram na direção do indivíduo, que não teve idade e nome divulgados. Após o assassinato os criminosos fugiram a pé e não foram mais vistos. >