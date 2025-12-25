Homem é morto a tiros na zona rural de Presidente Kennedy

Tiago Peixoto Silva foi morto a tiros em Presidente Kennedy, mas suspeito foi detido Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi morto a tiros na localidade de Campo Novo, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (24). De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem estaria afrontando moradores da comunidade e atirando para o alto. Quando os militares chegaram ao local, a vítima, identificada como Tiago Peixoto Silva, de 28 anos, já estava sem vida.

Testemunhas contaram que o suspeito teria atirado várias vezes contra Tiago e fugido do local. Depois, teria retornado e atirado mais vezes contra a vítima, que estava sendo socorrida por populares. O atirador ainda teria ameaçado algumas pessoas antes de ir embora.

O suspeito foi encontrado em um posto de combustíveis na mesma localidade e foi detido com ajuda da Guarda Civil Municipal. Ele confessou o crime, dizendo que agiu por ciúmes da esposa e que abandonou a arma em uma área de vegetação. A arma não foi encontrada.