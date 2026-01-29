Homem é morto a tiros enquanto conduzia bicicleta em Linhares

Um homem foi morto a tiros enquanto conduzia uma bicicleta no Residencial Mata do Cacau, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão, atingida por cinco tiros na cabeça, pescoço, braço e no ombro. O nome e a idade dele não foram divulgados.

De acordo com a PM, os policiais fizeram buscas no local do crime, mas não encontraram cápsulas ou estojos de munição. O corpo do homem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.