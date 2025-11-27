Um homem de 45 anos foi assassinado a tiros no bairro Boa Fé, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, por volta das 7h15 desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos.

Mesmo ferido, o homem conseguiu correr e pedir ajuda e foi levado a um hospital no município, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Sessão de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. Policiais realizam buscas, mas não localizaram os autores do crime.