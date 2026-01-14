Homem é morto a tiros em estacionamento de supermercado em Sooretama

Crime aconteceu no estacionamento de um supermercado e chocou quem estava no local Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem identificado como Jhonatan Ribeiro Barbosa foi morto a tiros no estacionamento de um supermercado no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (13). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi atingida primeiro quando estava em um ponto de ônibus e tentou correr para as dependências do estabelecimento, mas foi baleada novamente e caiu. Os suspeitos fugiram após o crime.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram contra Jhonathan, que estava em um ponto de ônibus em frente ao supermercado. Após os primeiros disparos, ele correu em direção ao estacionamento, mas caiu no chão e foi atingido novamente. Depois do crime, os suspeitos fugiram do local pela BR 101, no sentido São Mateus.

À polícia, o irmão da vítima informou que Jhonatan morava havia pouco tempo na cidade e tinha a intenção de viajar para Belo Horizonte. Com ele, foram encontrados uma bolsa com roupas, um celular e uma sacola contendo cerca de 40 gramas de substância semelhante à maconha.