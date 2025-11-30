Comerciante é assassinado a tiros dentro do próprio bar em Cariacica

Wanderson Coutinho, 45 anos, foi morto a tiros em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Um homem de 45 anos, identificado como Wanderson Coutinho, foi morto a tiros, dentro do bar do qual era dono, no bairro Itacibá, em Cariacica, na tarde de sábado (29). O autor do crime teria fugido em um veículo, segundo informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, que foi acionada após o crime.

De acordo com a nota da PMES, o homem tinha diversas perfurações no corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e confirmou o óbito.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.