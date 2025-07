Crime em Flexal I

Homem é morto a tiros após saltar de carro em movimento em Cariacica

A reportagem da TV Gazeta conversou com um irmão de Hallmark, que preferiu não se identificar. Ele afirmou que a vítima não tinha envolvimento com o crime. Testemunhas contaram que o homem estava dentro do carro com os atiradores, quando, em determinado momento, conseguiu abrir a porta do veículo e saiu correndo, entrando em uma rua. O indivíduo acabou sendo alcançado pelos criminosos e foi baleado várias vezes.