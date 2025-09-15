Homem é morto a tiros ao sair de carro em Itapemirim, Sul do ES
Publicado em 15/09/2025 às 12h36
Um homem foi morto ao sair do carro em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (14). O crime ocorreu no bairro Namytala Ayub 2 e a vítima foi identificada pela Polícia Militar como Evandro Brandão dos Santos. No veículo estava um colega da vítima, que narrou à PM ter sido surpreendido por quatro homens armados, que atiraram somente contra Evandro.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e o crime será investigado pela Delegacia Regional de Itapemirim. Nenhum suspeito foi preso.