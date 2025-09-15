Homem é morto a tiros ao sair de carro em Itapemirim, Sul do ES

Um homem foi morto ao sair do carro em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (14). O crime ocorreu no bairro Namytala Ayub 2 e a vítima foi identificada pela Polícia Militar como Evandro Brandão dos Santos. No veículo estava um colega da vítima, que narrou à PM ter sido surpreendido por quatro homens armados, que atiraram somente contra Evandro.