Homem é morto a tiros ao abastecer trator em Jaguaré

Um homem de 25 anos foi morto a tiros enquanto abastecia um trator na comunidade de Fátima, no interior de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). O proprietário da fazenda contou à Polícia Militar ter visto nas imagens do videomonitoramento o momento em que Anderson Calente foi surpreendido por três homens armados que saíram de uma plantação de pimenta e efetuaram vários disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram pela lavoura.

Anderson Calente foi morto com três tiros enquanto abastecia o trator em Jaguaré Crédito: Divulgação | Montagem

No local, os policiais foram informados que a vítima havia se envolvido em uma briga com o cunhado há cerca de um ano e que teria recebido ameaças de morte. O cunhado também foi assassinado em outra ocasião.