Homem é morto a tiros ao abastecer trator em Jaguaré
Um homem de 25 anos foi morto a tiros enquanto abastecia um trator na comunidade de Fátima, no interior de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). O proprietário da fazenda contou à Polícia Militar ter visto nas imagens do videomonitoramento o momento em que Anderson Calente foi surpreendido por três homens armados que saíram de uma plantação de pimenta e efetuaram vários disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram pela lavoura.
No local, os policiais foram informados que a vítima havia se envolvido em uma briga com o cunhado há cerca de um ano e que teria recebido ameaças de morte. O cunhado também foi assassinado em outra ocasião.
O corpo de Anderson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.