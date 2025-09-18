Homem é morto a facadas durante briga em Aracruz e dupla é detida

Dois homens, de 40 e 44 anos, foram detidos na manhã desta quinta-feira (18) suspeitos de matar um indivíduo a facadas no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, eles foram identificados pelas imagens do sistema de videomonitoramento da prefeitura, que os registraram nas proximidades do local do crime.

Um dos suspeitos, de 40 anos, confessou aos policiais ter esfaqueado a vítima na noite de quarta-feira (17), após ser agredido com um tapa no rosto durante uma discussão. O outro homem confirmou a versão.