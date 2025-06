Homem é morto a facadas dentro de casa em Colatina

Um homem foi morto a facadas dentro de casa neste sábado (31), no bairro Santo Antônio, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Na residência, a Polícia Militar encontrou a companheira de Wallace de Souza, de 38 anos, deitada ao lado do corpo, suja de sangue e com sinais de embriaguez.>