Homem é imobilizado após assaltar jovem em ponto de ônibus na Praia do Canto
Um homem de 29 anos foi imobilizado por populares após assaltar uma jovem de 18 anos em um ponto de ônibus no bairro Praia do Canto, em Vitória, na quarta-feira (1°). A Polícia Militar informou que o suspeito abordou a vítima com um objeto preto nas mãos, anunciou o assalto e levou sua bolsa, contendo documentos e um aparelho celular.
De acordo com a PM, a vítima contou aos militares havia saído do trabalho e estava aguardando o ônibus quando o suspeito se aproximou e anunciou o assalto. Testemunhas perceberam a ação e conseguiram imobilizar o criminoso, recuperando os pertences da jovem. Durante a ocorrência, os agentes recolheram um objeto semelhante a uma lanterna laser, que teria sido usado para ameaçar a moça.
A Polícia Civil disse que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por roubo. De lá, foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.