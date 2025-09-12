Homem é flagrado com armas e munições escondidas em casa em Itaguaçu
Um homem de 57 anos foi flagrado com três armas de fogo em casa, em Alto Laje, Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (11). A descoberta aconteceu durante uma operação das polícias Civil e Militar para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência. Foram apreendidas duas garruchas calibre .22 – uma delas municiada – e um revólver calibre .22, além de um simulacro (arma falsa) escondido no quarto do filho do suspeito.
A Polícia Civil disse que também houve a apreensão de munições armazenadas em caixas e estantes, e uma caixa com 25 unidades de calibre 12 armazenadas em uma geladeira antiga utilizada como armário na varanda da casa. Segundo a corporação, o suspeito indicou a existência de outras armas em um imóvel vizinho, parcialmente abandonado, onde o material foi localizado. O homem de 57 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itaguaçu, onde foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de armas de fogo. Ele pagou fiança e foi liberado para responder ao processo em liberdade.