Homem é flagrado com armas e munições escondidas em casa em Itaguaçu

Um homem de 57 anos foi flagrado com três armas de fogo em casa, em Alto Laje, Itaguaçu , no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (11). A descoberta aconteceu durante uma operação das polícias Civil e Militar para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência. Foram apreendidas duas garruchas calibre .22 – uma delas municiada – e um revólver calibre .22, além de um simulacro (arma falsa) escondido no quarto do filho do suspeito.

A Polícia Civil disse que também houve a apreensão de munições armazenadas em caixas e estantes, e uma caixa com 25 unidades de calibre 12 armazenadas em uma geladeira antiga utilizada como armário na varanda da casa. Segundo a corporação, o suspeito indicou a existência de outras armas em um imóvel vizinho, parcialmente abandonado, onde o material foi localizado. O homem de 57 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itaguaçu, onde foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de armas de fogo. Ele pagou fiança e foi liberado para responder ao processo em liberdade.