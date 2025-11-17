Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Alegre

Um homem de 32 anos foi esfaqueado pela companheira de 42 anos e pediu ajuda em um pronto-socorro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (16). Segundo a Polícia Militar (PM), ele contou que foi golpeado durante uma discussão do casal. Após ser ferida, a vítima correu para a rua e recebeu ajuda de um motociclista.



Os policiais foram até o endereço do casal, no bairro Campo de Aviação, onde encontraram sangue no corredor e na escada. A PM informou que o imóvel estava trancado e que a arma do crime não foi encontrada. Não havia ninguém no local.