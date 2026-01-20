Homem é encontrado morto em quintal em Pedro Canário
Publicado em 20/01/2026 às 10h41
Um homem foi encontrado morto no quintal de uma casa no Centro de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com o corpo coberto, com marcas de facadas e ferimentos na cabeça. O nome e idade dele não foram divulgados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar pela necropsia. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.