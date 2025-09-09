Homem é encontrado morto em estrada de Nova Venécia
Um homem, não identificado, foi encontrado morto às margens de uma estrada da comunidade de Santo Antônio do Quinze, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (8). O corpo estava caído e apresentava sangramento. A Polícia Militar informou que próximo à vítima havia duas cápsulas deflagradas de calibre 380. A perícia foi acionada.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, e até o momento nenhum suspeito foi preso.