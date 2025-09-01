Homem é encontrado morto em curral de fazenda em São Mateus

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (1) em um curral de uma fazenda na localidade de Zumbi dos Palmares, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após o chamado de ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o corpo e um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada próximo à vítima.