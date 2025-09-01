Homem é encontrado morto em curral de fazenda em São Mateus
Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (1) em um curral de uma fazenda na localidade de Zumbi dos Palmares, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após o chamado de ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o corpo e um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada próximo à vítima.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. De acordo com a Polícia Científica, o prazo para emissão do laudo pericial é de até 10 dias, mas pode ser prorrogado caso sejam necessários exames laboratoriais.