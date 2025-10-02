Homem é encontrado morto dentro de ônibus do Transcol na Serra

Um homem que não teve a identidade divulgada morreu dentro de um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta quinta-feira (2). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), o motorista encontrou a vítima desacordada na parte de trás do coletivo após finalizar a viagem no Terminal Jacaraípe e todos os passageiros desembarcarem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas, quando a equipe chegou, o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para passar por necropsia e ser emitida a declaração de óbito.