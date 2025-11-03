Homem é encontrado morto dentro de casa abandonada em Cachoeiro
Um homem de 35 anos, identificado como Marcos Paulo Peçanha de Oliveira, foi encontrado morto, com sinais de violência na cabeça, em uma casa abandonada no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírto Santo, na tarde de domingo (2).
Segundo registro da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o crime foi descoberto após uma denúncia anônima de que havia uma pessoa morta na residência, perto da Ponte de Ferro, na Rua Samuel Levy. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no município.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, e que nenhum suspeito foi preso até o momento.