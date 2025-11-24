Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em São Gabriel da Palha

Um homem de 31 anos foi encontrado morto com marca de tiro na cabeça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (23). Segundo a Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A esposa da vítima afirmou aos policiai que o marido não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas testemunhas relataram à polícia que o indivíduo seria usuário de drogas. O nome dele não foi divulgado.