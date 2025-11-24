Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em São Gabriel da Palha
Um homem de 31 anos foi encontrado morto com marca de tiro na cabeça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (23). Segundo a Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A esposa da vítima afirmou aos policiai que o marido não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas testemunhas relataram à polícia que o indivíduo seria usuário de drogas. O nome dele não foi divulgado.
Peritos da Polícia Científica encontraram um estojo de munição calibre 40 milímetros próximo ao corpo e apreendeu o material. Não havia câmeras de segurança na rua e nenhuma testemunha presenciou o crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.