Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Montanha

Um homem de 43 anos foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Vila Verde, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que escutaram o barulho dos disparos, e, quando saíram na rua, encontraram a vítima caída no chão. O nome dele não foi divulgado.