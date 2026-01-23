Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Montanha
Publicado em 23/01/2026 às 11h25
Um homem de 43 anos foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Vila Verde, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que escutaram o barulho dos disparos, e, quando saíram na rua, encontraram a vítima caída no chão. O nome dele não foi divulgado.
A equipe da Polícia Científica foi acionada e o corpo do homem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para passar pela necropsia. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Montanha. Ninguém foi preso.