Homem é encontrado morto com marcas de facadas em Linhares

Publicado em 16/10/2025 às 11h02
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para onde corpo da vítima foi encaminhado Crédito: Brunela Alves

Um homem não identificado foi encontrado morto com pelo menos 10 facadas pelo corpo na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (16). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima apresentava perfurações no pescoço e no tórax, e estava na rodovia ES 248. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar por necropsia. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Ninguém foi preso.

