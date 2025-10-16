Homem é encontrado morto com marcas de facadas em Linhares

Um homem não identificado foi encontrado morto com pelo menos 10 facadas pelo corpo na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo , na madrugada desta quinta-feira (16). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima apresentava perfurações no pescoço e no tórax, e estava na rodovia ES 248.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar por necropsia. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Ninguém foi preso.