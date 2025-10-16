Homem é encontrado morto com marcas de facadas em Linhares
Um homem não identificado foi encontrado morto com pelo menos 10 facadas pelo corpo na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (16). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima apresentava perfurações no pescoço e no tórax, e estava na rodovia ES 248.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar por necropsia. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Ninguém foi preso.