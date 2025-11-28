A Gazeta - Agora

Homem é encontrado morto ao lado de moto e com marcas de tiros em São Mateus

Publicado em 28/11/2025 às 16h30
O corpo do homem ainda estava na motocicleta; testemunhas disseram que o crime foi cometido por dois suspeitos que fugiram logo após o crime
Vítima estava caída ainda sobre a moto que pilotava até ser alvo dos disparos Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (28) no Km 44 da BR 101, na zona rural de São MateusNorte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relato de que havia uma vítima baleada no local e, ao chegar, confirmou o óbito. Testemunhas relataram que dois suspeitos em uma motocicleta teriam cometido o crime e fugido logo depois.

O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal de Linhares (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de São Mateus. Nenhum suspeito foi detido até o momento. A população pode colaborar com denúncias anônimas pelo Disque-Denúncia 181.

