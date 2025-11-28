Homem é encontrado morto ao lado de moto e com marcas de tiros em São Mateus

Um homem foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (28) no Km 44 da BR 101, na zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relato de que havia uma vítima baleada no local e, ao chegar, confirmou o óbito. Testemunhas relataram que dois suspeitos em uma motocicleta teriam cometido o crime e fugido logo depois.