Homem é encontrado morto ao lado de moto e com marcas de tiros em São Mateus
Um homem foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (28) no Km 44 da BR 101, na zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relato de que havia uma vítima baleada no local e, ao chegar, confirmou o óbito. Testemunhas relataram que dois suspeitos em uma motocicleta teriam cometido o crime e fugido logo depois.
O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal de Linhares (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de São Mateus. Nenhum suspeito foi detido até o momento. A população pode colaborar com denúncias anônimas pelo Disque-Denúncia 181.