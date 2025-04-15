Homem é detido com quase 68 quilos de drogas na Serra

O suspeito foi preso quando a Polícia Militar, realizava uma averiguação de uma denúncia de tráfico de entorpecentes. Com ele, foram encontrados 84 tabletes de substância entorpecente, além de um pedaço avulso, totalizando 67,810 kg.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 32 anos foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Afirmaram ainda que as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.