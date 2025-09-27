Homem é detido após ameaçar namorada de morte em Muqui

Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um homem de 49 anos foi detido na madrugada deste sábado (27) após ameaçar de morte a namorada, de 35 anos, em Santa Rita, zona rural de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Ele foi ouvido e liberado na delegacia, mas o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava dentro do carro com o suspeito. Quando avistou os militares, ela saiu do veículo e pediu ajuda, "visivelmente abalada", de acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais.

A vítima contou aos PMs que, quando estava no veículo com o namorado, o homem teria desviado do trajeto habitual e seguido por um caminho alternativo e feito ameaças de morte a ela. A mulher ainda disse que tentou fugir, mas foi contida pelo suspeito. Foi nesse momento que os policiais chegaram.