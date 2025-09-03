Homem é detido após ameaçar a mãe e quebrar portão de casa em Colatina
Um jovem de 20 anos foi detido na tarde de terça-feira (2), no bairro Quinze de Outubro, em Colatina, região Noroeste do ES, após ameaçar a própria mãe. A identidade dele não foi divulgada. De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que o filho estava usando drogas há mais de quatro dias e, ao acordar, ficou agressivo. Ainda segundo a vítima, ele quebrou o portão da residência e o arremessou contra ela, além de proferir diversas ofensas.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Colatina, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.