Homem é detido após ameaçar a mãe e quebrar portão de casa em Colatina

Um jovem de 20 anos foi detido na tarde de terça-feira (2), no bairro Quinze de Outubro, em Colatina, região Noroeste do ES, após ameaçar a própria mãe. A identidade dele não foi divulgada. De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que o filho estava usando drogas há mais de quatro dias e, ao acordar, ficou agressivo. Ainda segundo a vítima, ele quebrou o portão da residência e o arremessou contra ela, além de proferir diversas ofensas.