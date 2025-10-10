Homem é condenado por mandar matar pescador por ciúmes em Cachoeiro

Messias, de 24 anos, foi assassinado em Cachoeiro Crédito: Acervo pessoal

Um homem foi condenado a mais de 20 anos de prisão por mandar matar o pescador Messias Porto de Souza, de 24 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Sávio Antônio Ferreira da Silva foi julgado na quinta-feira (9) pelo crime ocorrido em outubro de 2020, quando Messias ainda era considerado desaparecido por familiares.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, as investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes que Sávio tinha da esposa. Ele foi condenado a 22 anos de prisão e 10 dias-multa por "homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver". O executor do crime, Rubens da Silva Santos, foi condenado em julho de 2024 e cumpre pena de 19 anos de prisão.