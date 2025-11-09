A Gazeta - Agora

Homem é baleado por PM durante perseguição em São Gabriel da Palha

Publicado em 09/11/2025 às 13h30
Fachada do Hospital Estadual Sílvio Avidos em Colatina Crédito: Roger Botelho

Um homem de 29 anos foi baleado durante uma perseguição policial na madrugada deste domingo (9), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que agiu após o suspeito descer do carro e ameaçar atirar contra os militares. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, munições, drogas e dinheiro.

Segundo a PM, uma equipe patrulhava o bairro Aimorés quando recebeu informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Santa Helena. Os militares abordaram um veículo, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele desceu do carro armado e apontou a arma para os policiais, que reagiram.

O indivíduo ferido foi levado a um hospital do município, depois acabou transferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo pessoal. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

