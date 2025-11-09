Homem é baleado por PM durante perseguição em São Gabriel da Palha
Um homem de 29 anos foi baleado durante uma perseguição policial na madrugada deste domingo (9), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que agiu após o suspeito descer do carro e ameaçar atirar contra os militares. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, munições, drogas e dinheiro.
Segundo a PM, uma equipe patrulhava o bairro Aimorés quando recebeu informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Santa Helena. Os militares abordaram um veículo, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele desceu do carro armado e apontou a arma para os policiais, que reagiram.
O indivíduo ferido foi levado a um hospital do município, depois acabou transferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo pessoal. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.