Homem é baleado na coxa durante tentativa de assalto em Cariacica
Publicado em 15/10/2025 às 11h06
Um homem de 36 anos foi baleado na coxa em uma tentativa de assalto em Vila Prudêncio, Cariacica, na noite de terça-feira (14). Ele contou à Polícia Militar que foi rendido por três suspeitos – dois deles armados – e um atirou. A vítima não detalhou como os criminosos agiram.
O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Nenhum suspeito foi preso.