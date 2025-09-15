A Gazeta - Agora

Homem é baleado em assalto e pede ajuda a frentistas em Cariacica; vídeo

Publicado em 15/09/2025 às 10h56
Caso aconteceu no bairro Campo Grande, na noite de domingo (14)

Um homem levou um tiro na nuca durante uma tentativa de assalto em Campo Grande, Cariacica, na noite do último domingo (14). A vítima relatou aos policiais militares que estava caminhando pela rua, quando dois suspeitos passaram em uma moto preta e anunciaram o roubo. O rapaz se recusou a entregar os pertences, momento em que o criminoso na garupa atirou.

Imagens de câmera de segurança mostram a vítima passando por um posto de combustíveis, às 21h45, com o celular na mão. Às 21h52 ele volta, já baleado, com as mãos no pescoço, e ajoelha pedindo por socorro. Às 21h54, os frentistas pararam uma viatura que passava pelo local. A Polícia Militar socorreu o homem até o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. De lá, ele seria transferido para um hospital em Vitória.

Os agentes chegaram a fazer buscas pela área, mas não encontraram os suspeitos. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

