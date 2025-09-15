Homem é baleado em assalto e pede ajuda a frentistas em Cariacica; vídeo

Um homem levou um tiro na nuca durante uma tentativa de assalto em Campo Grande, Cariacica, na noite do último domingo (14). A vítima relatou aos policiais militares que estava caminhando pela rua, quando dois suspeitos passaram em uma moto preta e anunciaram o roubo. O rapaz se recusou a entregar os pertences, momento em que o criminoso na garupa atirou.

Imagens de câmera de segurança mostram a vítima passando por um posto de combustíveis, às 21h45, com o celular na mão. Às 21h52 ele volta, já baleado, com as mãos no pescoço, e ajoelha pedindo por socorro. Às 21h54, os frentistas pararam uma viatura que passava pelo local. A Polícia Militar socorreu o homem até o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. De lá, ele seria transferido para um hospital em Vitória.