Homem é baleado e preso após troca de tiros em Manoel Plaza, na Serra

Um homem foi baleado e preso e uma adolescente acabou apreendida após tiroteio em Manoel Plaza, na Serra, na noite de sábado (1º). A Polícia Militar foi acionada após denúncias sobre disparos de arma de fogo na região e encontrou um carro com perfurações, próximo a um campo. O veículo estava vazio, mas os policiais descobriram que os ocupantes estavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, também na Serra.

Na UPA, o homem ferido tentou enganar os PMs dizendo que o ferimento foi provocado por um acidente de trânsito, mas o raio-x do paciente mostrou que havia um projétil alojado no braço — momento em que ele confessou ter participado da troca de tiros. A adolescente de 16 anos que estava com o homem dentro do carro durante o ataque o acompanhava na unidade médica. Os policiais encontraram uma arma na cintura dela.

A menina contou aos policiais que homens em outro veículo passaram atirando. Ela afirmou ainda ter sido coagida a guardar com ela a arma do homem de 28 anos. Ela foi levada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deacle), onde assinou um termo por "ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" e foi liberada após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando for solicitado.