Homem é baleado com quatro tiros na cabeça em Governador Lindenberg

Um homem em situação de rua foi baleado com quatro tiros na cabeça no distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). Populares encontraram a vítima ferida e acionaram o socorro. Ele foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Pronto Atendimento do município e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.

Moradores relataram que o homem era conhecido na comunidade, não tinha residência fixa, nem envolvimento com atividades criminosas. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha ouviu o indivíduo baleado pedir socorro, afirmando que um homem havia atirado contra ele. Policiais fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.