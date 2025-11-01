Homem é baleado após conversa sobre dívida em bar de Colatina

Um homem foi baleado nesta sexta (31) no Bairro 15 de outubro, em Colatina. A vítima foi encontrada e socorrida na Rua Amil Afonso Franco com duas perfurações do lado esquerdo do abdômen. A arma de fogo identificada na ocorrência é a do tipo 38.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito de efetuar os disparos mora em cima de um bar localizado nas proximidades do lugar do crime. O dono do estabelecimento informou à polícia que trata-se do genro dele.

Ele relatou aos militares que antes dos tiros, a vítima havia chegado no bar sob influência de álcool e disse que pagaria a dívida de 3 mil reais. Depois da rápida conversa, o homem seguiu para a rua, e o dono do bar ouviu os tiros, mas disse não ter visto quem efetuou os disparos.

Outra testemunha relatou à PM que antes do ocorrido, a vítima chegou alcoolizada na casa dela para visitar os filhos, mas por perceber que estava bêbada, ela não autorizou. Logo depois o homem saiu correndo e a mulher relatou ter escutado o barulho dos tiros. Na sequência, ela disse ter ido até a rua na intenção de salvá-lo, inclusive pedindo que o suspeito não o mate na frente dos filhos.