Homem é atropelado por moto ao atravessar em rua de Cachoeiro

Um homem ficou ferido após ser atropelado por uma moto no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h50, quando a vítima desembarcou de um carro e foi atingida por um motociclista ao atravessar a Rua Siqueira Lima. A idade da vítima não foi divulgada.>