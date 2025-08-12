Homem é atingido de raspão durante tiroteio em Vitória
Um homem de 35 anos foi atingido de raspão nas costas durante um tiroteio no início da manhã desta terça-feira (12), em Inhanguetá, Vitória. A reportagem da TV Gazeta foi ao local e apurou que um carro preto passou e os passageiros atiraram em uma rua conhecida pela venda de drogas.
O homem atingido, segundo a polícia, tem passagens por tráfico de drogas. Ele foi socorrido para o PA de São Pedro. Em conversa com militares, ele disse não saber identificar ou descrever os autores do fato.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações e informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.