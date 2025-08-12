Homem é atingido de raspão durante tiroteio em Vitória

Sofia Vial da Silva, de 15 anos, e Andrezza Conceição, 31, morreram baleadas Crédito: Reprodução redes sociais

Foi detido um dos principais suspeitos de envolvimento no ataque a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, que matou a adolescente Sophia Vial, de 15 anos, e a manicure Andezza Conceição, 31. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande por rede social, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar, o detido é um adolescente de apelido Mete Bala e foi encontrado no bairro Nova Carapina, na Serra.

No último domingo (10), o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, já havia afirmado que os dois suspeitos de realizarem o tiroteio são menores de idade. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus, informou em atendimento a imprensa na tarde desta segunda-feira, no momento da abordagem o suspeito não reagiu. Ainda de acordo com o coronel, os outros dois envolvidos podem ser presos em flagrante, já que as polícias civil e militar continuam a procura deles sem parar, desde sábado. Dessa forma, ainda pode haver flagrante.

"Ele tem passagem por tráfico e tentativa de latrocínio. Agora continuamos em busca do Patinho, outro envolvido diretamente no ataque, e Nego Stanley, que determinou o tiroteio. Os três pertencem ao Primeiro Comando de Vitória e Stanley atua no bairro Alecrim. O Nego é responsável do PCV naquela região de executar os concorrentes da outra facção que é o Terceiro Comando de Vitória. O Patinho, junto do Mete Bala, seria o braço armado dele que saem para execução", explicou Caus.