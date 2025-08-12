A Gazeta - Agora

Homem é atingido de raspão durante tiroteio em Vitória

Publicado em 12/08/2025 às 11h57
Moradores de Inhanguetá, Vitória, amanheceram com o som de tiros na cabeça nesta terça-feira.

Um homem de 35 anos foi atingido de raspão nas costas durante um tiroteio no início da manhã desta terça-feira (12), em Inhanguetá, Vitória. A reportagem da TV Gazeta foi ao local e apurou que um carro preto passou e os passageiros atiraram em uma rua conhecida pela venda de drogas.

O homem atingido, segundo a polícia, tem passagens por tráfico de drogas. Ele foi socorrido para o PA de São Pedro. Em conversa com militares, ele disse não saber identificar ou descrever os autores do fato. 

A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações e informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). 

* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

Incêndio atinge loja de utilidades no Centro de Vargem Alta; vídeo

Publicado em 12/08/2025 às 11h21
Loja de produtos para casa pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), no Centro de Vargem Alta

Um incêndio atingiu em uma loja de utilidades domésticas no Centro de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, e disse que a ocorrência estava em andamento. Não há informações sobre feridos.

Nas imagens gravadas por moradores é possível ver que fumaça saindo de dentro do estabelecimento. A Prefeitura de Vargem Alta disse que um carro pipa deu suporte ao caminhão do Corpod e Bombeiros. Policiais militares também foram acionados ao local para orientar o trânsito. 

CEO se manifesta após fim da investigação da morte de empresário em Vila Velha

Publicado em 11/08/2025 às 18h57

Após a Polícia Civil apresentar novas informações sobre a conclusão das investigações do caso Wallace Lovato nesta segunda-feira (11), o CEO da Globalsys, Thiago Molino, se manifestou. Na nota, ele parabeniza o trabalho da Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário pelo trabalho realizado durante as investigações. Thiago ainda destacou que acredita que a Justiça será feita e que o trabalho irá continuar na empresa de Wallace.

"Agradecemos e parabenizamos a Polícia Civil, que conduziu e concluiu o inquérito através de um excelente trabalho, no qual colaboramos com tudo que foi preciso; ao Ministério Público Estadual, que de maneira célere e eficaz já apresentou a denúncia; e ao Poder Judiciário, que, além de participar no curso do processo investigativo, será o responsável pela condução do julgamento dos envolvidos. Estamos cada vez mais confiantes de que a Justiça será feita e seguimos trabalhando com ética e responsabilidade para dar andamento e ampliar o legado de Wallace Lovato", disse o CEO da Globalsys, Thiago Molino.

Adolescente suspeito de participar de tiroteio com mortes em Vila Velha é detido

Atualizado em 11/08/2025 às 19h32
Sofia Vial da Silva, de 15 anos, e Andrezza Conceição, 31, morreram baleadas
Sofia Vial da Silva, de 15 anos, e Andrezza Conceição, 31, morreram baleadas Crédito: Reprodução redes sociais

Foi detido um dos principais suspeitos de envolvimento no ataque a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, que matou a adolescente Sophia Vial, de 15 anos, e a manicure Andezza Conceição, 31. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande por rede social, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar, o detido é um adolescente de apelido Mete Bala e foi encontrado no bairro Nova Carapina, na Serra.

No último domingo (10), o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, já havia afirmado que os dois suspeitos de realizarem o tiroteio são menores de idade. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus, informou em atendimento a imprensa na tarde desta segunda-feira, no momento da abordagem o suspeito não reagiu. Ainda de acordo com o coronel, os outros dois envolvidos podem ser presos em flagrante, já que as polícias civil e militar continuam a procura deles sem parar, desde sábado. Dessa forma, ainda pode haver flagrante. 

"Ele tem passagem por tráfico e tentativa de latrocínio. Agora continuamos em busca do Patinho, outro envolvido diretamente no ataque, e Nego Stanley, que determinou o tiroteio. Os três pertencem ao Primeiro Comando de Vitória e Stanley atua no bairro Alecrim. O Nego é responsável do PCV naquela região de executar os concorrentes da outra facção que é o Terceiro Comando de Vitória. O Patinho, junto do Mete Bala, seria o braço armado dele que saem para execução", explicou Caus. 

A ação foi realizada pela Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do serviço de inteligência da PM e da Polícia Civil. 

Motorista perde controle do carro e capota na BR 101 em Linhares

Publicado em 11/08/2025 às 17h08
Mulher perde controle de carro e capota na BR 101 em Linhares
Mulher perde controle de carro e capota na BR 101 em Linhares Crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo um Toyota Corolla, na tarde desta segunda-feira (11), no km 158 da BR 101, próximo à localidade de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou a condutora ferida. Ela foi resgatada com ferimentos leves pela Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, e encaminhada ao Hospital Rio Doce, no município. 

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora teria perdido o controle do veículo, invadido a contramão, saído da pista e capotado. Ainda segundo a corporação, não se sabe o que causou o acidente e as circunstâncias ainda serão investigadas. 

Hemocentro de Colatina está com baixo estoque e pede doações de sangue

Atualizado em 11/08/2025 às 16h22

O Hemocentro de Colatina iniciou a semana precisando de doações de sangue, pois o nível dos estoques está crítico. Somente na semana passada, as doações caíram cerca de 70%, afetando hospitais estaduais da região, além dos pacientes que realizam tratamentos com componentes sanguíneos. Pessoas entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias podem ser doadoras de sangue. Também é necessário pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não ter doenças transmissíveis de forma venosa. Os doadores de idades entre 16 e 17 anos podem doar somente sob autorização formal de pais e/ou responsáveis legais, além da apresentação do documento de quem assinou a autorização.

Para mais informações sobre quem pode doar, o Hemoes oferece um site com todas as orientações, por meio deste link. As doações podem ser feitas na unidade, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 16h, com o cadastro de doador sendo encerrado às 15h20. Ela fica localizada na Rua Cassiano Castelo, S/N, no Centro de Colatina, em frente ao Hospital Silvio Ávidos.

ES recebe novas ambulâncias e veículos para reforçar atendimento do Samu e Hemoes

Publicado em 11/08/2025 às 16h09

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) recebeu, nesta segunda-feira (11), 22 novas ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Básico (USB), destinadas a renovar a frota em 11 municípios capixabas. Oito cidades da região Metropolitana e três do Norte do Estado serão contempladas: Cariacica (1), Fundão (1), Guarapari (2), Marechal Floriano (1), Serra (4), Venda Nova do Imigrante (1), Vila Velha (4), Vitória (5), além de um veículo extra para a região Metropolitana. Além destes, Montanha (1), São Mateus (1) e Conceição da Barra (1) também foram contemplados. Os veículos foram doados pelo Ministério da Saúde.

Além das ambulâncias, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes) recebeu uma van e um furgão, adquiridos por meio do recurso federal, para ampliar as ações de coleta externa de sangue. A van será usada para transporte de equipes, triagem e visitas domiciliares a pacientes, enquanto o outro veículo ficará responsável pelo transporte de materiais, equipamentos e insumos, atendendo campanhas e abastecendo hemocentros regionais. 

Bairros da Serra podem ficar sem água durante manutenção da Cesan

Publicado em 11/08/2025 às 11h38

A Cesan divulgou que alguns bairros da Serra poderão ficar sem abastecimento de água na próxima quarta-feira (13) devido a uma manutenção preventiva na rede. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até as 20h, e a distribuição de água seja normalizada de forma gradual em até 24 horas. Caso necessário, carros-pipa podem ser acionados pelo telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115. 

Podem ser afetados os bairros: Belvedere, Caçaroca, Campinho da Serra I, Campinho da Serra II, Cascata, Centro Serra, Colina da Serra, Continental, Divinópolis, Jardim Bela Vista, Jardim da Serra, Jardim Guanabara, Jardim Primavera, Maria Niobe, Nossa Sra. da Conceição, Palmeiras, Planalto Serrano, Putiri, Residencial Centro da Serra, Santo Antônio, São Domingos, São Judas Tadeu, São Lourenço, São Marcos I, São Marcos II, Vista da Serra I e Vista da Serra II.

Homem é detido após ter sido flagrado com drogas em Guaçuí

Publicado em 10/08/2025 às 19h40
Homem é preso por tráfico de drogas em Guaçuí
Homem é preso por tráfico de drogas em Guaçuí Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um homem de 26 anos foi detido após ter sido flagrado com drogas na madrugada deste domingo (10), no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, na região do Caparaó, no Espírito Santo. Com ele também foram apreendidos dinheiro e materiais usados no preparo e desdobramento de entorpecentes. Após ser encaminhado para a delegacia, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de entorpecentes para consumo próprio, e foi liberado.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h. Durante patrulhamento motorizado, a equipe abordou um homem que apresentou comportamento suspeito ao perceber a aproximação policial. Na busca pessoal, foram encontrados sete papelotes de cocaína, R$ 102 em dinheiro, um celular e um molho de chaves.

Na residência do suspeito, os militares localizaram envelopes do tipo zip lock e ácido bórico — substância utilizada no preparo e desdobramento de drogas. Ele foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil informou por meio de nota que o suspeito, de 26 anos, conduzido à Delegacia Regional de Alegre, assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de entorpecentes para consumo próprio, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Passageiro de moto por aplicativo rouba carro após sofrer acidente

Publicado em 09/08/2025 às 15h12

Um passageiro de moto por aplicativo estava sendo conduzido por um motociclista, quando a motocicleta em que estavam se envolveu em um acidente com um carro. Após a batida, o passageiro, de 28 anos, roubou o automóvel envolvido e fugiu. O caso aconteceu na manhã deste sábado (9), no bairro Beira-Rio, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.

A Polícia Militar informou que, de acordo com relatos, o suspeito conduziu o carro em alta velocidade. Os militares realizaram buscas e localizaram o automóvel nas proximidades da rodoviária do município. Ele foi abordado e conduzido à delegacia. O veículo foi recuperado e restituído ao proprietário. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade do acidente, nem sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em processo de confecção pela PM. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, haverá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

Câmera flagra momento em que dois carros batem de frente em Linhares

Publicado em 09/08/2025 às 12h52
Carros em alta velocidade batem de frente.

Dois carros bateram de frente em uma estrada do bairro Povoação, Linhares. Um homem e uma mulher ficaram feridos. Eles estavam no mesmoveículo. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da batida (vídeo acima). O caso aconteceu no início da noite de sexta-feira (8). 

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, e ao chegar no local, confirmou se tratar de uma colisão entre um Gol e uma Parati. Pessoas próximas ao local ajudaram a resgatar as vítimas. Os militares iniciaram os primeiros socorros, mas logo a equipe do Samu chegou ao local e ficou responsável pela ocorrência.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada e as vítimas foram encaminhadas ao hospital pelo Samu. Não foram divulgados mais detalhes. 

Homem ataca irmão com facão e fere orelha da vítima em Linhares

Publicado em 09/08/2025 às 11h03

Um homem de 20 anos foi atingido por um facão na orelha após discussão com seu irmão. O suspeito fugiu do local após a briga. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (9), no bairro Rio Quartel, Linhares, no Norte do Espírito Santo. 

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para verificar uma possível briga entre irmãos, e a vítima relatou o que havia acontecido. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

A Polícia Civil (PC) disse que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada. 

A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, que não exige identificação ao denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Quase 10 mil unidades de maconha são apreendidas em Cariacica

Publicado em 08/08/2025 às 21h42
Quase 10 mil unidades de maconha, prontas para comercialização, foram apreendidas em Cariacica
Quase 10 mil unidades de maconha, prontas para comercialização, foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação

Mais de 9,5 mil nidades de maconha, entre buchas e tiras, prontas para serem comercializadas, foram apreendidas nesta sexta-feira (08), na região de Flexal, em Cariacica.

A droga estava em uma área de mata, e foi localizada graças a dois cães de guarda, um da Polícia Militar e outro da Guarda Municipal, conforme apuração da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta.

Até o momento, ninguém foi preso. O material aprendido foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica.

Mais de 2 mil pistolas Glock são adquiridas para uso policial no ES

Publicado em 08/08/2025 às 18h27
Autoridades estiveram presentes durante a entrega das armas na Academia da Polícia Militar, em Cariacica
A entrega das armas foi realizada pelo vice-governador, Ricardo Ferraço, acompanhado do secretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, e do comandante geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Caus Crédito: Leonardo Tononi e Cid Costa

O Espírito Santo recebeu, nesta sexta-feira (8), 2.325 pistolas Glock (de origem austríaca) adquiridas para uso policial. São 2.025 unidades do modelo G22, calibre .40, e 300 do modelo G17, calibre 9mm. O investimento, de R$ 4.980.259,04, foi feito com recursos do Tesouro Estadual, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A entrega aconteceu na Academia da Polícia Militar, em Cariacica.

Os armamentos serão divididos entre a Academia de Polícia Militar, para alunos de cursos de formação, e as unidades operacionais da PMES. Com a nova remessa, toda a tropa passará a contar com pistolas padronizadas, modelo considerado moderno e confiável.

Atividades são suspensas após vazamento em prédio de secretaria de Cachoeiro

Publicado em 08/08/2025 às 18h12
Vazamento em prédio de secretaria de Cachoeiro são suspensas
O prédio onde funciona a secretaria foi esvaziado devido a um problema hidráulico no último andar Crédito: Divulgação/ PMCI

As atividades na sede da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta sexta-feira (8) por conta de um problema hidráulico que afetou a estrutura do imóvel. De acordo com a divulgação da prefeitura, o problema no último pavimento comprometeu os andares inferiores, prejudicando a rede de internet e exigindo o desligamento da energia elétrica por medida de segurança.

O edifício, que anteriormente funcionava como hotel, foi alugado para a pasta na gestão anterior. Com isso, as atividades foram temporariamente transferidas para o imóvel onde funciona a Secretaria da Fazenda, no Centro. A Defesa Civil foi acionada, uma ocorrência foi registrada e os responsáveis pelo imóvel serão formalmente notificados. Ainda não há previsão de retorno das atividades no local.

Dupla é detida após roubo de celular na Praia do Canto

Publicado em 08/08/2025 às 16h06
Celular foi roubado na Praia do Canto, em Vitória, nesta sexta-feira (8)
Celular foi roubado na Praia do Canto, em Vitória, nesta sexta-feira (8) e recuperado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta sexta-feira (8) após um roubo na Praia do Canto, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, a dupla foi abordada minutos depois do crime, quando investigadores do 3º Distrito Policial ouviram gritos de socorro na rua. A vítima contou que teve o celular levado mediante violência.

A ação contou com apoio da Guarda Municipal e de populares, que ajudaram a localizar os suspeitos. O homem foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e levado ao sistema prisional. Já o adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Barra de proteção atravessa para-brisa de carro em acidente em Cariacica

Publicado em 08/08/2025 às 15h54
Um carro e uma moto se envolveram no acidente. Leitores registraram o motorista do carro ainda dentro do veículo

Uma motorista, de 44 anos, perdeu o controle do carro, atingiu um motociclista que estava parado na rua e só parou após atingir uma barra de proteção da calçada, que atravessou o para-brisa do veículo. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (08), na Rua Principal, no bairro Porto de Santana, em Cariacica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Eles foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. 

Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o motociclista foi arremessado no momento da colisão. No local, a condutora do carro disse que estava voltando do trabalho, mas não soube dizer as causas do ocorrido. Um leitor gravou vídeo do local, no momento em que a motorista ainda estava dentro do veículo. (veja acima)

Barra de proteção da calçada que atingiu o carro
A barra de proteção atravessou o para-brisa do veículo no acidente em Cariacica Crédito: Vinicius Colini

Corrida altera trânsito em avenidas de Vitória neste sábado (9)

Publicado em 08/08/2025 às 15h46
Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória
O trecho afetado vai da Praça do Papa, na Enseada do Suá, até o cruzamento da Leitão da Silva e Beira Mar, Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Uma corrida de rua, denominada 'Circuito da Lua - Etapa Lua Cheia', vai reunir mais de 800 participantes neste sábado (9) e provocar mudanças no trânsito de Vitória. Entre 20h e 21h30, uma faixa de cada sentido das avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar) será destinada aos corredores, restando duas para os veículos. O trecho afetado vai da Praça do Papa, na Enseada do Suá, até o cruzamento da Leitão da Silva e Beira-Mar, na Praia do Suá, assim como o percurso até o Sam’s Club, em Bento Ferreira.

A Rua Henrique Christovam Miguel, ao lado da Praça do Papa, ficará totalmente interditada das 4h às 22h, pois será ponto de largada e chegada da prova. A Guarda Municipal de Vitória vai posicionar equipes nos pontos de maior movimento para garantir a segurança de motoristas e atletas. O tráfego retornará totalmente à normalidade por volta das 21h30, segundo a corporação.

Carro capota e motorista fica ferido em acidente na ES 080 em Colatina

Publicado em 08/08/2025 às 12h02
Carro capota em Colatina
Carro capota em Colatina Crédito: Redes sociais

Um motorista ficou ferido após o carro que ele estava dirigindo capotar na localidade de Ponte de Pancas, na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (8). O veículo parou no meio da pista e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) fez o resgate e encaminhou a vítima para um hospital.

A reportagem da TV Gazeta apurou com comerciantes da região que, antes de o carro capotar, o condutor teria invadido a contramão e atingido um barranco. No automóvel havia apenas o motorista, que saiu sozinho pela janela do veículo.

Após o acidente, a esposa do condutor esteve no local. Ela contou que o marido estava retornando do trabalho na localidade de Reta Grande e seguia em direção ao Centro de Colatina. Um guincho foi acionado para remover o carro da via. O trânsito no trecho foi normalizado após a retirada do veículo.

*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

Jovem e dois adolescentes são baleados durante ataque em Vila Velha

Publicado em 08/08/2025 às 11h47

Três pessoas foram baleadas no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na última quinta-feira (7). Testemunhas revelaram à Polícia Militar que dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local disparando. As vítimas, dois adolescentes – uma garota de 15 anos e um rapaz de 17 – e um jovem de 25 anos, disseram que não sabem quem são os suspeitos, nem qual seria a motivação para o crime. 

A adolescente foi atingida na coxa; o rapaz de 17 anos foi baleado na coxa, no pé e no braço; o jovem de 25 anos teve um ferimento também na coxa. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até a publicação desta nota, nenhum suspeito havia sido preso.

