Homem é assassinado em Jaguaré e faca usada no crime é apreendida

Um homem foi assassinado a facadas na tarde de segunda-feira (10), em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi socorrido por moradores da região e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O nome e idade da vítima não foram divulgados.

Segundo a PM, a faca usada no ataque foi apreendida, mas o autor do homicídio não foi localizado. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da região. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação na Delegacia de Jaguaré e ainda não há informações sobre motivação ou dinâmica do crime. "Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima e gratuita, por meio do Disque-Denúncia (181)", destacou a corporação.