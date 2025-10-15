Homem é assassinado dentro de casa em Jardim Marilândia, Vila Velha

Um homem de 43 anos foi morto a tiros dentro da própria casa em Jardim Marilândia, Vila Velha , na madrugada desta quarta-feira (15). Luiz Fernando Dias Borges ficou caído no chão da cozinha, após ser atingido por dois disparos. Nenhum suspeito foi preso.

A companheira de Luiz Fernando contou à Polícia Militar (PM) que estava dormindo quando ouviu os tiros. Ao se levantar, viu o homem caído. Ela disse que o casal morava no local havia um mês. Segundo o boletim de ocorrência da PM, testemunhas afirmaram que a vítima estava traficando drogas na região, em um beco, havia pouco tempo. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.