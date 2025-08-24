Homem é assassinado com tiros na cabeça em Mucurici
Um homem foi encontrado morto com várias perfurações na cabeça ocasionadas por disparos de arma de fogo, nessa madrugada, em Mucurici, no Norte do Espírito Santo. Ao redor dele, foram encontradas aproximadamente quinze munições utilizadas. A identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, com a chegada da viatura, várias pessoas foram ao local, mas ninguém o reconheceu.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Mucurici. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.