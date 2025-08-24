Homem é assassinado com tiros na cabeça em Mucurici

Um homem foi encontrado morto com várias perfurações na cabeça ocasionadas por disparos de arma de fogo, nessa madrugada, em Mucurici, no Norte do Espírito Santo. Ao redor dele, foram encontradas aproximadamente quinze munições utilizadas. A identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, com a chegada da viatura, várias pessoas foram ao local, mas ninguém o reconheceu.