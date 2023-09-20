Homem é assassinado com tiros na cabeça e no corpo em Cariacica

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto com vários tiros na madrugada desta quarta-feira (20), no bairro Vila Merlo, em Cariacica. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi atingida na cabeça, tórax, costas, braços e pernas.
Testemunhas ouviram os disparos, mas ninguém viu quem seria o autor do crime. Quando o barulho acabou e os moradores foram até a rua, viram o corpo do homem caído em uma escadaria.
A Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".