Homem é assassinado com facadas no corpo em Linhares
Publicado em 19/09/2025 às 10h49
Um homem foi assassinado a facadas na calçada, no bairro Jocafé II, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira, com diversas perfurações causadas por uma arma branca no pescoço, rosto, braços, costas, peito e barriga.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação e que nenhum suspeito foi preso. A corporação destacou que informações sobre o crime podem ser compartilhadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, pelo telefone ou pelo site.