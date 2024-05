Homem é assassinado a tiros no sofá de casa em Nova Venécia

Um terreno de 3.200 metros quadrados será revitalizado para gerar mais vagas de estacionamento no Centro de Vitória . De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), serão 128 vagas para carros e 20 para motocicletas. A expectativa da pasta é para que o local comece a receber os veículos em até 30 dias.

"Estamos fazendo a terraplanagem, vamos asfaltar e logo começamos com o projeto de pintura. Esse prazo de trinta dias está mantido caso não chova forte, já que isso pode atrapalhar as intervenções", disse o secretário da Setran, Alex Mariano. De acordo com Alex, o espaço será de uso público e sem nenhum custo para os motoristas.